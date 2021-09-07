Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin birçoğu maddi arayışa geçti. Öğrenciler hangi burslara başvurabilir? Burs başvuruları ne zaman?

YKS 2021 bitti, üniversite tercihleri yapıldı ve binlerce öğrenci derslerin başlamasını bekliyor. Özellikle şehir dışında okuyacak öğrenciler burs arayışları hızlandırdı. KYK devlet bursu çıkmayanlar ise üniversite öğrencileri hangi burslara başvurabilir? Burs başvuruları ne zaman 2021? diye araştıyor.

2021 YKS tercihleri sonrası başlayan üniversite kayıtları devam ediyor.

Kayıt yaptıran öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Kurumların çoğu Eylül ayı içerisinde burs ilanları çıkıyor. Bu kurumların ve kuruluşların internet sitelerinden detayları öğrenmek mümkün.

Genel olarak bakıldığında şu kurumların burs ilanları incelenebilir: Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Sabancı Vakfı, Sütaş, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Ticaret Odası...

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TOG’un koşulları diğer vakıflardan oldukça farklı… En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak… Türkiye’deki 60 üniversitede ağ kuran TOG’un diğer kriteri akademik başarı… Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

VEHBİ KOÇ BURSU

Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, “okumaya hevesli gençler”i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2008 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermişti. Nitelikler, Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır. Her Alanda Öncü Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.

SABANCI VAKFI

LYS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işlerine / Burs Ofisine başvuru yaparlar. Üniversite tarafından bursiyerlerin değerlendirilmesi adayların yüksek başarı ve maddi gereksinimi dikkate alınarak yapılır, seçilen bursiyerlerin isimleri Sabancı Vakfı’na bildirilir.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye’yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.

ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl “Karşılıksız Burslar” vermektedir.