Üniversite Kontenjanları Boş Mu Kaldı?

ÖSYM Başkanının: "İkinci Ek Yerleştirme Yapılacak" açıklamasından sonra kafalarda soru işareti bıraktı. Akıllara takılan ilk soru da "üniversiteler boş mu kaldı?" yönünde. peki ikinci ek yerleştirme ne zaman olacak? başvuru şartları neler? işte detaylar:Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün ek yerleştirmeye ilişkin önemli açıklamada bulundu. Başkan Aygün buna bağlı olarak 'İlk Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak' ifadelerini kullandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün üniversite sınavıyla ilgili önemli açıklamada bulundu.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN AÇIKLADI

Bununla beraber Başkan Aygün önemli açıklamalarda bulunup ek yerleştirmeye dair merak edilenlere vurgu yaparak 'İlk yapılan Ek Yerleştirme ardından belirlenen boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara ilişkin bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' olacak bilgilendirmesinde bulundu. Söz konusu Birinci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması mevcut kılınacak. Birinci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.