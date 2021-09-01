Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? 2021 E-Kayıt

Üniversite Elektronik kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt nasıl yapılır? E-kayıt yaptıranlar üniversiteye kayıt için gidecek mi? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti? E-Devlet üniversite üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

2021 YKS tercih sonuçlarını 31 Ağustos sabahı ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonar üniversiteye yerleşenler kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Kayıtlar öncelikle elektronik ortamda yapılıyor. Peki elektronik kayıt yaptıranlar üniversiteye kayıt için gidecek mi? E kayıt yaptıranların yeniden üniversitede kayıt yaptırmasına gerek var mı?

YKS sınavına giren adayların tercih işlemleri 20 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Adayların merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. Üiversiteye yerleşen adaylar kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak olan üniversiteliler e kayıt olarak kayıtlarını yapacak. Peki elektronik kayıt yaptıranlar üniversiteye kayıt için gidecek mi?

Elektronik kayıt yaptıranlar üniversiteye kayıt için gidecek mi?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri verdi. Aygün Twitter hesabında şu bilgilere yer verdi: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

E-Devlet üniversite üniversite kaydı nasıl yapılır?

E-devletten üniversite elektronik kayıtlarını tamamlamak çok kolay.

Öncelikle e-devlet kapısına uygulama üzerinden yada internetten erişiyoruz. (https://www.turkiye.gov.tr/)

Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.