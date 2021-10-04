Uzaktan eğitim - Dünyayı etkisi altına alan ve insanları evlere mahkum eden koronavirüs salgını tabiki eğitimi de etkiledi. Fakat eğitim noktasında gelişen teknoloji imdada yetişti. Son dönemde trend olan ve destekleyici eğitim olarak görülen 'Çevrimiçi eğitim modeli' eğitimin tam göbeğine oturdu.

Ücretsiz Uzaktan Eğitim Siteleri Hangileri? Uzaktan Eğitim için Bedava Web Siteleri?

Uzaktan eğitim - Milli Eğitim Bakanlığı tüm dünyayı dalga dalga etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlemi olarak uzaktan eğitim modeline geçti. bu kapsamda öğrenciler EBA üzerinden, ulusal kanallar üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Biz de veliler için bazı ücretsiz online eğitim sitelerini ve imkanlarını hazırladık.

Ücretsiz olarak özellikle öğrencilerin ve hangi yaşta olursa olsun bilginin peşinde koşan, öğrenmeden vazgeçmeyenlerin hizmetine sunulan Çevrimiçi Eğitim Fırsatlarından bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz.

Boğaziçi Enstitüsü ile Uluslararası Geçerli Sertifika Fırsatı

Türk girişimcilerin kurduğu Boğaziçi Enstitüsü, esasında TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda finale kalan bir proje. Ancak bu proje günümüzde binlerce kişinin online eğitim almasını sağlayan bir e-öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Platformda sağlık, psikoloji, yazılım, işletme gibi alanlarda ders veriliyor ve derslerin sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan sertifika kazanıyor.

Khan Akademi Her Alanda Ücretsiz Online Eğitim

2006 yılında Hindistanlı eğitimci olan Salman Khan tarafından ''Her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim'' sloganıyla kurulmuş olan Khan Academy, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ücretsiz eğitimler içeren bir platform. Siteye tr.khanacademy.org adresinden ulaşılabilir.

Bilişim ve sanat eğitimlerine ücretsiz erişim

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda eğitime ara verilmesi kararının ardından önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Bilişim Garajı, "Vazgeçme: Bilim ve Sanat" ilkesiyle hareket ederek, online bilim ve sanat eğitimlerini "vazgecme.org" sitesi üzerinden ücretsiz erişime açtı.

Bilişim Garajı, Sanat Garajı ve Enocta kişisel gelişim içeriklerinin yer aldığı web sitesiyle çocuklar, gençler ve öğretmenler teknolojiyi, kişisel sanat becerileriyle birleştirip sayısız proje üretebilecek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek.



Binlerce sayfalık online eğitim içeriği bulunan "vazgecme.org" sitesi bilgisayar kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı gibi bilişim alanlarında ve kara kalem, tezhip, kaligrafi, origami, kolaj, taş boyama ve sanatsal makyaj gibi görsel sanatlar alanlarında 7 yaş üzeri herkesin teknolojik ürün geliştirmekten ve sanatsal eser ortaya koymaktan mutluluk duyacağı online içerikler sunuyor. Ayrıca öğretmenler de evlerinde geçirecekleri zorunlu tatil süresince ofis yazılımları, çocuk ve çocuk gelişimi alanlarına özel hazırlanmış içerikleri takip ederek kendilerini geliştirebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bilim Avcıları

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin kurduğu ‘Bilim Avcıları’ ekibi, evlerinde bilime meraklı öğrencilere yönelik çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırladı. www.facebook.com/bursabtm/ ve www.instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından bu videolar izlenebilir.

TÜBİTAK Yayınları Ücretsiz Erişime Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.



Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.



TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

kaynak:kamuajans