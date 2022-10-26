Tuşba’da üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap seti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyenin ücretsiz olarak açmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilere kitap seti dağıttı.

EĞİTİM 26.10.2022, 12:16
Tuşba’da üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap seti

Belediyenin, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde liseden mezun olmuş öğrencilere yönelik açmış olduğu Sürekli Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Akman; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere oluşturulan 4 sınıfı gezerek öğrencilerle görüştü.

Hafta içi ve hafta sonu verilen derslerin yanı sıra öğrenciler, uzman öğretmenler nezaretinde etüt yapıp soru çözüyorlar. Toplam 80 öğrencinin devam ettiği Sürekli Eğitim Merkezi’nde tüm öğrencilere alanlarına göre ‘tam set soru bankası’, ‘yaprak testi’ ve ‘deneme sınavları’ dağıtırken, öğrencilerin ayda bir Türkiye genelinde yapılan deneme sınavına tabi tutulacağı belirtildi.

Burada konuşan Başkan Akman, öğrencilerin Tuşba Toplum Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm hizmetlerin ücretsiz verildiği ‘Kitap Cafe’ ile sportif, kültürel, sanatsal kurs ve etkinliklerden de faydalanabileceğini söyledi. Öğrencilerin evlerinde ücretsiz servislerle alınıp, tekrar evlerine bırakıldığını belirten Başkan Akman, “Tabiri caizse eğitim beşikten mezara olması gereken bir süreçtir. Burada özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi sıcak ortamda ağırlıyoruz.

Tüm ders materyallerini, kitap, defter, kalem-silgi, denemeler ve en önemlisi de bir yıl boyunca sınav için gerekli kitaplarını ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi evlerinden alıp eğitimden sonra servislerimizle evlerine bırakıyoruz. Kendi alanlarında uzman öğretmenlerimiz onların verdiği eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere de nasihatte bulunan Başkan Akman, “Başarılı olan insanlar da sizler gibi bu sıralardan geçtiler. Sizlerin de onlar gibi başarılı olacağınıza inanıyorum. Netice itibariyle bu çalışmakla olur, siz çalışırsanız başarılı olursunuz. Biz de bununla gurur duyarız, onur duyarız, mutlu oluruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Akman, program sonunda öğrencilerin kitaplarını takdim ettikten sonra buradan ayrıldı.

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