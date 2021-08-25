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Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ilçede bulunan cami ve Kur’an kurslarında açılan ‘Yaz Mevsimi Kur’an Kursları’na katılan öğrencilere yönelik ‘Hacivat-Karagöz’ oyunu sergiledi.

EĞİTİM 25.08.2021, 11:58
Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik

Tuşba Belediyesi, düzenlediği ‘Kültür-Sanat Çocuk Şenlikleri’ kapsamında çocukları ‘Hacivat-Karagöz’ oyunu ile buluşturdu. Yaz mevsiminde Kur’an-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri öğrenmek için cami ve kurs merkezlerine giden çocukların motivasyonunu artırmak, çocuklar arasında birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının daha da kuvvetlenmesini sağlamak için bu tür etkinlik ve sportif faaliyetlere devam edeceklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara gereken zamanı ve gereken önemi vermeliyiz. Bu yüzden Tuşba Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi için imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.


Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan Abdulkadir-i Geylani Camii’nde açılan Yaz Mevsimi Kur’an Kursu’na devam eden çocuklara yönelik doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve sabır gibi erdemlerin konu edildiği ‘Hacivat-Karagöz’ oyunu ile çocuklar hem dini temel bilgileri öğrendiler hem de gönüllerince eğlendiler. Yüksek katılımın olduğu etkinlikte çocuklar doya doya eğlendiler. Tiyatro etkinliği çocuklara dağıtılan çeşitli hediye ve ikramların ardında sona erdi.

Kaynak: İHA

#van #van tuşba belediyesi
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