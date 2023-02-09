Tüm Türkiye'de ara tatilin süresi uzatıldı! Bakan Özer Okulların açılacağı tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.
Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yeni açıklamada tatil süresinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Tüm Türkiye’deki gönüllü öğretmenlerimiz zaten burada da görüyorsunuz. Balıkesir’deki öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’de 71 ildeki 13 Şubat’a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitim öğretim başlayacak."
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