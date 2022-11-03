TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini paylaştı.

TÜFE'deki değişim beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ulaştırmada yaşandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu.

Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 77,01, aylık yüzde 3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,71 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyonu

Enflasyon bir ay önce eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 olmuştu.

Beklenti

Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde enflasyonun aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 artmasını bekliyordu.

Ensonhaber