TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın temeli atıldı

Van’da miras bağışçısı ‘Nirun Şahingiray’ın adına yapılacak olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Eğitim Parkı’nın temeli törenle atıldı.

EĞİTİM 27.05.2022, 18:27
TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın temeli atıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 1999 yılından bu yana 3 bin 170 gönüllüsünün desteğiyle faaliyetlerini sürdüren ve 135 bini aşkın çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Van’daki eğitim parkını yenileme kararı aldı. Pandemi nedeniyle etkinliklerine bir süre ara verilen eğitim parkının yerine yepyeni, modern ve çevreci bir eğitim parkı inşa etmek üzere bugün temel atma töreni düzenlendi.

2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını yaşatacak olan TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın temel atma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, TEGV gönüllüleri ve eğitim dostlarının katıldı. Yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği verebilecek kapasiteye sahip olan TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.

Burada konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, kendi deyimleriyle bu tesisin TEGV’in ‘amiral gemisi’ olacağını belirterek, “Umuyoruz ki Van ve bölge için değil tüm Türkiye için örnek bir eğitim birimi olacak. 29 Ekim’de açılışını büyük bir törenle gerçekleştirmek istiyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu örnek tesisi açmaya çalışacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TEGV eğitim parkına ismi verilen, 2008’de hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın ailesinden gelen mesaj da okundu. Mesajda, “Bu çok özel günde Nirun Şahingiray’ın ailesi olarak hep birlikte aranızda bulunmayı çok arzu ettik. Ancak bazı sebeplerden dolayı gelmemiz mümkün olmadı. O, bizlere takip etmemizi istediği bir yol gösterdi. Doğru hedefe ilerlememizi sağlayacak bir yol. Onun en güvendiği kurum olan TEGV sayesinde hayallerinin birer birer gerçekleştiğine tanık olmak, ne kadar doğru kararlar alındığını görmek hepimize büyük mutluluk ve gurur veriyor. Nirun Şahingiray’ın adını ve ideallerini yaşatacak olan bu eğitim parkının kuruluş aşamalarında büyük çabalar gösterildi ve bugünlere gelindi. Kendilerine Şahingiray ailesi olarak teşekkür ediyor, Nirun Şahingiray Van Eğitim Parkı’nın herkes için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı İsmail Say ise Van’da hatta bölgedeki tüm çocuklara hitap edecek böylesi bir yatırımın kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, “Biz de Edremit Belediyesi olarak bu yapının şehrimize kazandırılması adına sürecin bir paydaşı olmaya çalıştık. Bugün temel atma aşamasına geldik, 29 Ekim gibi inşallah açılış kurdelesini hep birlikte keseceğiz. Tüm haziruna, dışarıdan gelen misafirlerimize, bu yapının Van’a, Edremit’e kazandırılmasında emeği geçenlere Van ve Edremit halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı da; eğitime, bilgiye, kültüre dost bir vali olarak çocuklara, gençlere yapılan yatırımları çok önemsediğini ifade ederek, “Onlar bizim en değerli varlığımız. İletişim teknolojisinde dünyada büyük değişim, dönüşüm yaşanırken bizim de gençleri en güzel şekilde hazırlamamız lazım. Buradaki ana hedefimiz şu, gündelik hayattaki problemleri hafifletmek, insanların hayatlarını kolaylaştırmak. En önemlisi de uzmanlaşma ve işbirliği içerisinde ana aktörlerimizle toplumumuzun ilerlemesine, Vanlı hemşehrilerimizin huzur ve refahına katkı sağlayacak ana aktörlerle beraber Van’ı geleceğe hazırlayabilmektir” şeklinde konuştu.

Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda neler olacak?
29 Ekim’de yeniden Vanlı çocukların buluşma noktası haline gelecek olan eğitim parkında bin 850 metrekare kapalı alan üzerine 120 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 2 tasarım ve beceri atölyesi, bilişim ve teknoloji odası, düşler atölyesi ve drama atölyesi, okuma odası, standart etkinlik odaları, proje odası ve kütüphane yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra 12 bin 900 metrekare açık alana sahip olacak olan parkta, fiziksel etkinliklerine olanak sağlayacak şekilde; futbol, basketbol, çok amaçlı spor sahası ve tenis kortları çocukların hizmetine sunulacak.İHA

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