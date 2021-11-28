TDK ve TTK burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları!
Öğrenciler Türk Dil Kurumu burs başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvurular nasıl yapılır kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları nelerdir?
Öğrenciler Türk Dil Kurumu burs başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvurular nasıl yapılır kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları nelerdir?
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları!
TÜRK TARİH KURUMU VE TÜRK DİL KURUMU BURS BAŞVURULARI
Türk Dil Kurumu ve Türk Dil Kurumu başvuruları 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerine YKS başarı sıralaması ve yerleştirme sırasına göre burs verilecek.
TÜRK DİL KURUMU'NUN VERDİĞİ BURSLAR:
YKS Başarı Sıralaması Bursu: YKS başarı sıralaması bursu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerine başarı ile yerleşen öğrencilere verilecek.
1-1000 arasına giren öğrencilere 2.000 TL
1001-5000 arasına giren öğrencilere 1500 TL
5001-15000 arasına giren öğrencilere 1000 TL
Yerleştirme Sıralaması Bursu: Bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin okuması gereken bölümler:
Arap Dili ve Edebiyatı
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Çin Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
İbrani Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Kürt Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Arapça Mütercim-Tercümanlık
Bulgarca Mütercim-Tercümanlık
Çince Mütercim-Tercümanlık
Rus Dili ve Edebiyatı
Süryani Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
Farsça Mütercim-Tercümanlık
Fransızca Mütercim-Tercümanlık
İngilizce-Fransızca Mütercim Tercümanlık
Rusça Mütercim-Tercümanlık
Hindoloji
Hungaroloji
Sinoloji
Burs Oranları ve Sıralaması:
İlk 1000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 2000 TL
1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 1500 TL
5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 1000 TL
ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre aşağıdaki bölümlerden birine 2021 yılında en yüksek puanla, yani birinci sırada yerleşen 255 öğrenciye 1.000 TL burs verilecek
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
TÜRK TARİH KURUMU TARAFINDAN VERİLECEK BURSLAR
Türk Tarih Kurumu tarafından üniversite sınavında yerleştirme sıralamasında ilk 1000 kişi arasında yer alıp, ilk 3 tercihinde ilgili bölümlere yer veren ve yerleşen adaylara 2.000 TL burs yardımı yapılacak. 1001-5000 başarı sıralamasında yer alanlara 1.500 TL, 5001 ile 15000 arasında yer alanlara ise 1.000 TL burs verilecek.
TÜRK TARİH VE DİL KURUMU BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olmamak
Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde örgün öğrenim görüyor olmak
Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak
2022 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurumundan burs almamayı taahhüt etmek
YKS Başarı sıralaması bursları ve yerleştirme sıralaması burslarına başvuru yapanlar için kontenjan tablosunda belirtilen şartları taşıyor olmak.
TÜRK TARİH VE DİL KURUMU BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında burs başvurularını gerçekleştirebilecek.
BURSLAR NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu lisan bursu ödemeleri en fazla 5 yıl süresince ödenir. Burs ödemeleri, Ocak ayında başlar ve tatil ayları da dahil olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
kaynak:TGRT Haber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6