TDK ve TTK burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları!

Öğrenciler Türk Dil Kurumu burs başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvurular nasıl yapılır kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları nelerdir?

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları!

TÜRK TARİH KURUMU VE TÜRK DİL KURUMU BURS BAŞVURULARI

Türk Dil Kurumu ve Türk Dil Kurumu başvuruları 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerine YKS başarı sıralaması ve yerleştirme sırasına göre burs verilecek.

TÜRK DİL KURUMU'NUN VERDİĞİ BURSLAR:

YKS Başarı Sıralaması Bursu: YKS başarı sıralaması bursu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerine başarı ile yerleşen öğrencilere verilecek.

1-1000 arasına giren öğrencilere 2.000 TL

1001-5000 arasına giren öğrencilere 1500 TL

5001-15000 arasına giren öğrencilere 1000 TL

Yerleştirme Sıralaması Bursu: Bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin okuması gereken bölümler:

Arap Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

İbrani Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Bulgarca Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık

Rus Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Farsça Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

İngilizce-Fransızca Mütercim Tercümanlık

Rusça Mütercim-Tercümanlık

Hindoloji

Hungaroloji

Sinoloji

Burs Oranları ve Sıralaması:

İlk 1000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 2000 TL

1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 1500 TL

5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olanlara 1000 TL

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre aşağıdaki bölümlerden birine 2021 yılında en yüksek puanla, yani birinci sırada yerleşen 255 öğrenciye 1.000 TL burs verilecek

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

TÜRK TARİH KURUMU TARAFINDAN VERİLECEK BURSLAR

Türk Tarih Kurumu tarafından üniversite sınavında yerleştirme sıralamasında ilk 1000 kişi arasında yer alıp, ilk 3 tercihinde ilgili bölümlere yer veren ve yerleşen adaylara 2.000 TL burs yardımı yapılacak. 1001-5000 başarı sıralamasında yer alanlara 1.500 TL, 5001 ile 15000 arasında yer alanlara ise 1.000 TL burs verilecek.

TÜRK TARİH VE DİL KURUMU BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olmamak

Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde örgün öğrenim görüyor olmak

Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurumundan burs almamayı taahhüt etmek

YKS Başarı sıralaması bursları ve yerleştirme sıralaması burslarına başvuru yapanlar için kontenjan tablosunda belirtilen şartları taşıyor olmak.

TÜRK TARİH VE DİL KURUMU BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında burs başvurularını gerçekleştirebilecek.

BURSLAR NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu lisan bursu ödemeleri en fazla 5 yıl süresince ödenir. Burs ödemeleri, Ocak ayında başlar ve tatil ayları da dahil olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca devam eder.

kaynak:TGRT Haber

