Spor liseleri başvuruları ne zaman? Spor liselerine nasıl gidilir?

Spor liseleri başvuruları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan proje okulu olan fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi yapmadan önce tercih yapmış olanların tercihleri yerleştirme işlemlerinden önce iptal edilecektir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

Spor lisesi yetenek sınavında neler yapılıyor?

Yetenek sınavında adayların değerlendirmesi 100 (puan) üzerinden yapılır. Bu puanın % 70'i alınır. Adaydan, bando marşlarından “beş para ver” marşının ritmini, çubukları ellerine alarak trampetle çalması istenir. Adaylar 0 – 10 arasında komisyon üyelerinin her biri tarafından puan verilerek değerlendirilecektir.

Spor liseleri başvuru için istenen belgeler neler?

Başvuruda Öğrencilerden istenilecek olan belgeler konusunda Spor Lisesi’nden yapılan açıklama şöyle;

1. Nüfus Cüzdan Örneği veya fotokopisi (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ile birlikte)

2. Sınava Giriş için dilekçe.(Okulda Veli tarafından doldurulacak.)

3. Taahhütname (Okulda veli tarafından doldurulacak.)

4. Beden-Eğitimi ve Spor yapmasına engel hali bulunmadığını belirten ve kardiyolojik açıdan spor yapmasına engel olmadığına dair ibarenin bulunduğu sağlık raporu (Aile hekimlerinden alınabilir.)

5. Sınav harcama bedeli: 150 TL sınav ücreti. Ücret tutarı okul aile birliği kararı olup, birliğin Ziraat Bankası Harput Şubesi Iban No: TR 44000100245444506597-5007 hesabına sınav harcamalar bedeli kaydı ile öğrencinin adı ve soyadı, TC Kimlik numarası ile birlikte yazılı olarak yatırılacak ve dekontun bir nüshası okul idaresine teslim edilecektir.

6. Sporcu Özgeçmişi belgesi (İlgili federasyondan veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden ıslak imzalı olarak alınacaktır.)

7. Okulumuza başvuru yapacak olan öğrenci adayları, bu yıl itibari ile ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıfı bitirmiş olmalıdır. (8. Sınıftan sonra herhangi bir nedenden dolayı ara verenler, herhangi bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görenler ya da liseyi terk edenler kesinlikle ön kayıt yaptıramazlar. )

8. Sınava başvuran adaylar HES kodunu ibraz etmek zorundadır. Sınava alınırken yapılacak ateş ölçümünde riskli görülen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Spor liseleri yetenek sınav puanları

Spor lisesi Yetenek Sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70’i ile

Ortaöğretime yerleştirme puanının %30’u alınarak, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

YETENEK SINAVI ( %70 )

FİZİKSEL UYGUNLUK (75 Puan)

A. SÜRAT KOŞUSU (20 Puan)

Aday 20 metre mesafeyi en hızlı şekilde koşarak geçmeye çalışır. Başlangıç noktasında fotoseli geçmesiyle dijital kronometre çalışmaya başlar, bitiş noktasındaki fotoseli geçince dijital kronometre adayın derecesini gösterir. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır, aldığı derece adaya bildirilir.

Başlangıç

Şekil-1:

Sürat Koşusu bitiş

20 metre

B. KOORDİNASYON (45 Puan)

1.İSTASYON – Öne Takla: Başlangıç noktasındaki fotoseli geçince dijital kronometre çalışmaya başlar. Bu istasyonda öne takla atar ve diğer istasyona geçer. Öne takla nizami olmazsa, adaydan minderin başına geçerek tekrardan takla atması istenir. Nizami olarak öne takla atıldıktan sonra 2. İstasyona geçilir.

2. İSTASYON – Engelleri Geçme: Aday birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, eğer engelleri geçerken düşürürse, düşürdüğü engeli düzelterek, düzettiği engeli bir daha geçerek devam eder. Engeller nizami olarak geçildikten sonra 3. İstasyona geçilir.

3. İSTASYON – Jimnastik Denge Tahtası Üzerinden Geçme: Aday denge tahtasına, işaretli alana basarak çıkar, denge tahtasının üzerinde yürüyerek işaretli alana basar ve iner. Denge tahtasının başlangıcında ve sonundaki işaretli alanlara basmazsa, adaydan geri dönerek basmadığı alana basması istenir. Aday denge tahtasından düşerse düştüğü yerden çıkarak istasyonu tamamlar. Nizami olarak jimnastik denge tahtası üzerinden geçildikten sonra 4. İstasyona geçilir.

4. İSTASYON – Futbol Topunu Ayağıyla Sürerek Slalom Yapma: Aday, kasa içerisindeki futbol topunu eliyle alarak, başlangıç noktasında topu yere koyar, işaret yönünde, çubuklar arasından slalom yaparak, ayağıyla top sürer ve aynı şekilde slalom yaparak başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına vardığında topu eliyle alır ve kasanın içerisine bırakır. Slalom sırasında çubukları düşürürse, adaydan düşürdüğü çubukları düzeltmesi istenir ve kaldığı yerdeki çubuktan başlayarak futbol topunu ayağıyla sürerek slalom yapmaya devam eder. Aday slalomu tamamladıktan sonra, futbol topunu kasa içerisine bırakmak zorundadır. Aday, eğer topu dışarı bırakırsa veya bıraktığı top kasadan sekerek çıkarsa, topu eliyle alıp kasa içerisine bırakır ve istasyonu tamamlar. Futbol topunu ayağıyla sürerek nizami olarak slalom tamamlandıktan ve top kasanın içerisine bırakıldıktan sonra 5. İstasyona geçilir.

5. İSTASYON – Jimnastik Tahtası Üzerinden Sağa Sola Çift Ayakla Sıçrama: Aday, jimnastik tahtasının üzerinden 5 (beş) defa sağ tarafa ve 5 (beş) defa sol tarafa çift ayakla sıçrar. Sıçrama sırasında elini jimnastik tahtasına koyarsa veya ayağıyla jimnastik tahtasına basarsa, yapmış olduğu sıçrama sayılmayarak, adaydan sıçramayı tekrar yapması istenir. Nizami olarak jimnastik tahtasının üzerinden 5 (beş) defa sağ tarafa ve 5 (beş) defa sol tarafa çift ayakla sıçrama tamamlandıktan sonra 6. İstasyona geçilir.

6. İSTASYON – Hunilerin Etrafında Dönerek Koşma: Aday, işaret yönünde 1. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, 2. huniye geçer; 2. Huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, 3. Huniye geçer; 3. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, tekrardan 1. huniye geçer;.1. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar ve istasyonu tamamlar. İşaret yönünü takip etmez, yanlış huniye geçerse, adaydan doğru huniye geçmesi istenir. Herhangi bir huninin etrafında dönerek koşmayı unutursa, adaydan geri dönerek o huniyi dönerek koşması istenir. Nizami olarak hunilerin etrafında dönerek koşma tamamlandıktan sonra, bitiş noktasındaki fotosel geçilerek koordinasyon parkuru tamamlanır ve dijital kronometre adayın derecesini gösterir. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır, aldığı derece adaya bildirilir.

C.KUVVET TESTİ (DURARAK ÖNE DOĞRU UZUN ATLAMA) (10 Puan)

Aday, işaretli başlangıç çizgisinde durarak öne doğru uzun atlama yapar. Adayın düştüğü yerden, başlangıç çizgisine en yakın mesafe metre ile ölçülür. Aday, eğer öne doğru uzun atlama yaparken, geriye doğru düşer ve ellerini veya vücudunun herhangi bir yerini yere değerse; başlangıç çizgisine en yakın yere değdiği nokta neresi ise, o nokta baz alınarak başlangıç noktasıyla arasındaki mesafe metre ile ölçülür. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır ve aldığı derece adaya bildirilir.

Şekil-3: Kuvvet Testi (Durarak Öne Doğru Uzun Atlama)

Başlangıç Çizgisi

*Önemli Not: “Fiziksel uygunluk” testinde kız ve erkek adaylar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sürat Koşusu, Koordinasyon ve Kuvvet testlerinde, adaylar kız ve erkek olarak ayrı ayrı, en iyi dereceyi yapan adaydan en kötü dereceyi yapan adaya doğru, Excel bilgisayar programı formülizasyonu aracılığıyla sıralanacaktır. En iyi dereceyi yapan aday, o test için tam puan; en kötü dereceyi yapan aday, o test için sıfır (0) puan alır. Yetenek sınavında adayların değerlendirmesi 100 (puan) üzerinden yapılır. Bu puanın % 70’i alınır.

2) RİTİM (10 PUAN)

Adaydan, bando marşlarından “beş para ver” marşının ritmini, çubukları ellerine alarak trampetle çalması istenir. Adaylar 0 – 10 arasında komisyon üyelerinin her biri tarafından puan verilerek değerlendirilecektir.

*Önemli Not: Komisyonda bulunan 4 (dört) üye her aday için ayrı ayrı puan vererek değerlendireceklerdir. Aday için verilen en yüksek ve en düşük puan değerlendirmeye alınmayacak, kalan iki puanın aritmetik ortalaması alınarak, o adayın ritim puanı belirlenmiş olacaktır. Örneğin bir aday için komisyon üyeleri 9, 8, 6 ve 5 puan verdiler. 9 ve 5 puan değerlendirmeye alınmayacak, kalan iki puan 8 ve 6 toplanarak (14), aritmetik ortalaması alınacak (14 / 2 = 7); böylece adayın almış olduğu puan 7 olacaktır. Adayların ritim puanları okulumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır.