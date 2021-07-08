Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son dakika!
MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar mülakat sınavına girmişti. MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının en zaman açıklanacağını merak eden öğretmen adayları, “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.E-DEVLET İLE SONUÇ SORGULAMA YAPABİLİNİYOR yeniakit
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