Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son dakika!

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları merak ediliyordu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklandığnıı duyurdu. Bu yılın takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.E-DEVLET İLE SONUÇ SORGULAMA YAPABİLİNİYOR yeniakit