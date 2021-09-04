Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama e devlet. Tercih sonuçları.

MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları canlı olarak açıklandı. Öğretmenlerin nerede görev yapacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı öğretmen atama töreni saat 11:30'da başladı ve öğretmenlerin ataması canlı yayında gerçekleşti. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. E devlet ve MEB sözleşmeli öğretmen atama ekranı bugün yoğun olarak araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapmış adayların birçoğunun sonucu sisteme yüklendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı yayının ardından sisteme eklendiği an haberimizdeki link üzerinden sorgulanabilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA E DEVLET

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formu,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumuolmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir