Rektör Mahmut Ak'tan, Hamdullah Şevli’yi Ziyaret Etti

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve beraberindeki heyet, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, YÖK Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Genel Sekreter Metin Küçük, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ünver, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Akçay, Yapı işleri ve Teknik Dairesi’nde Mühendis İlhan Korkut eşlik etti. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği faaliyetleri de ele alındı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Ak’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.