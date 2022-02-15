POMEM sınav giriş yerleri açıklandı

Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, toplam 164 bin 842 adayın başvuru yaptığı, toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığından gelen son dakika duyurusuna göre Fiziki yeterlilik parkuru sınav talimatı ve sağlık kontrolü sınavı giriş belgeleri açıklandı. Polis Akademisinden 14 Şubat 2022 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre fiziki yeterlilik parkur talimatı ve sınav giriş belgeleri duyuruldu.

Sınav giriş belgesi için tıklayınız

Kamu Bülteni