Polislerden çocuklara trafik eğitimi
Van'da trafik polisleri 215 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi yaptı.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Tuşba ilçesinde İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu ve Özen Adalı Anadolu Lisesindeki 215 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çalışmalarında trafik eğitimi verildi. Çalışmaların değişik okullarda devam edeceği belirtildi.İHA
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