Polis anaokulu öğrencilerini misafir etti
Van'da 10 Nisan Polis Haftası'nda anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde misafir edildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz organizesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü personellerince 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Papatya Anaokulu öğrencileri van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde misafir edilmiştir” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18