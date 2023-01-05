Özel okul ücretlerinde zam oranı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl özel okulların zam yapacağı oranı açıkladı. Buna göre özel okulların zam oranı yüzde 65 olarak belirlendi.

EĞİTİM 05.01.2023, 09:45
Özel okul ücretlerinde zam oranı belli oldu

Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği özel okul zam oranı belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin bugün özel okulların temsilcileriyle buluştu.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti.

Özer, "ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık." dedi.

Özel okul ücretlerinin zam oranı yüzde 65 oldu
Bakan Özer, daha sonra 2023-2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

Öte yandan yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı, bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu.

Mahmut Özer: Özel okulların zam oranı yüzde 65 olarak belirlendi

Geçen yıl yüzde 36 ile sınırlandırıldı
Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi.

Son olarak geçen yıl zam oranı da yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı.

Ensonhaber

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