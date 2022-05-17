Özel bireylerden özel etkinlik
Van’ın Erciş ilçesinde Engelli Haftası münasebetiyle düzenlenen program büyük ilgi gördü.
Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Özel bireylerin sahne aldığı program, büyük ilgi gördü. ‘Her insan bir engelli adayıdır’ temasının işlendiği programda, özel öğrenciler sergiledikleri performanslarıyla büyük alkış aldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22