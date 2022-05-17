Özel bireylerden özel etkinlik

Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Özel bireylerin sahne aldığı program, büyük ilgi gördü. ‘Her insan bir engelli adayıdır’ temasının işlendiği programda, özel öğrenciler sergiledikleri performanslarıyla büyük alkış aldı.