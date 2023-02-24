Özalp Belediyesinden öğrencilere 10 bin adet kitap dağıtıldı

Özalp Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallerde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 10 bin adet ücretsiz kitap dağıttı. Dünya klasikleri ve Yüz Temel Eserin içerisinden seçilmiş kitaplardan oluşan kitapların dağıtımına Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır da katıldı.iha