ÖSYM sınavlarında HES kodu uygulaması kaldırıldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda artık HES Kodu uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden "http://ais.osym.gov.tr" kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
Daha sonra yaptığı paylaşımda, ‘’Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilmektedir.’’ İfadelerine yer verdi.
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