ÖSYM KPSS 2021-1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu personel alımı iş başvurusu için Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ye başvuran adaylar kamu iş başvurusu için beklediği haberi ÖSYM duyurmuştu. ÖSYM, KPSS 2021/1 tercih sürecini başlatmıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları KPSS tercihinde bulunan adaylara yol gösterici oluyor.

KPSS tercih işlemleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan KPSS tercih işlemleri sürecinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde sınava katılan adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları ise bu süreçte adayların en büyük yardımcısı olacak. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapabilecek.

KPSS 2021/1 tercihleri nereden nasıl yapılacak?

Adaylar ÖSYM AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bireysel olarak başvuru yapabilecek. Bu süreçte adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonlar için gerekli sınava girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS tercih açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren erişebileceklerdir."

KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil. Tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.yeniakit