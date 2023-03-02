ÖSYM'den, afet bölgesi olan 4 il için sınav kararı

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen YÖKDİL/1, YDS/1,TUS ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı’nın deprem bölgelerinde nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

Deprem şehirlerinde sınavların yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi.

4 ilde sınav yapılmayacak

Ediniilen bilgiye göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da bu sınavların yapılmayacağı açıklandı.

Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği vurgulanıyor.