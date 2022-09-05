Okullarda maske zorunlu mu olacak? Bakan Özer'den canlı yayında flaş açıklamalar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. "Okula kayıt parası" adı altında çok istisnai durumların yaygın bir problem gibi sunulduğunu kaydeden Özer, "Bakanlık okulların ihtiyacını karşılayamıyor" şeklinde oluşan bir algıyı da bu dönem yıktıklarını belirtti. Süreçle ilgili basına çeşitli yansımalar olduğuna dikkati çeken Özer, "Yaklaşık 234 ihbar aldık ve bu ihbarlar bağlamında da gerekli işlemleri yaptık, 3 okul yöneticimize ceza verdik." ifadesini kullandı.

"Yeni öğretmen istihdamı olacak"

Yeni atanan 20 bin öğretmenin görevlerine yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte güvenlik soruşturmalarının ardından başlamasının planlandığını ifade eden Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin bir soru üzerine, "Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak." diye konuştu.

İNTERNET HABER