Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken okullar için de önemli kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini, 1 Mart'tan sonra da ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını duyurdu.

Bakan Özer, 71 ilde ise eğitim öğretime 20 Şubat'ta başlanacağını belirtti. Diğer taraftan da okullarda devam zorunluluğu durumu araştırılıyor. Peki okula devam zorunluluğu kaldırıldı mı? Hangi illerde okula devam zorunluluğu olmayacak?

OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için ikinci dönemde devam koşulu aranmayacağını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI

Bakan Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri hâlinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılması ile ilgili süreci başlattıklarını da vurguladı.