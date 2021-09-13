Okullara Yeniden Uzaktan Eğitim Molası! Hangi illerde Okullar Kapandı? Hangi Okullarda Uzaktan Eğitime Başlandı?

Okullara Yeniden Uzaktan Eğitim Molası!

Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte koronavirüs tedbirleri alınmaya başlanmıştı. Alınan önlemlerden biri ise öğrencilere ve eğitimcilere PCR testi yapılması yönünde. Bazı okullarda PCR testinin pozitif çıkması sonucu okullar uzaktan eğitime geri döndü. Hangi okullarda uzaktan eğitime geçildi? Uzaktan eğitim süreci ne kadar süre devam edecek?

Covid-19 salgınının başlaması ile birlikte okullar uzaktan eğitim ile devam etti. 6 Eylül 2021’den itibaren okullar normal eğitime geçti. Normal eğitime geçmesi ile birlikte okullarda temizlik ve hijyen önlemleri alınmaya başladı. Bazı okullarda yapılan PCR testi sonuçları pozitif vakalar görülmesi ile o okullar uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alındı. Bu iller Konya, Erzincan, Sivas ve Bilecik.

Konya, Erzincan, Sivas ve Bilecik illerinde çıkan pozitif vakalar veli ve öğrencilerde endişe yarattı. Karantina haberinin ilk geldiği ilimiz olan Bilecik’te Merkez’e bağlı Vezirhan ortaokulunda 2 pozitif vakanın çıkması ile birlikte öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğrenciler evlerine gönderilirken 14 gün boyunca eğitimlerine uzaktan devam edecekler.

Denizli’de 6 okulda görülen vakalar büyük korkuya neden oldu!

Denizli’de okullarda çıkan pozitif vakalar öğrenci ve velilerin endişelenmesine neden oldu. Denizli ‘de 4’ü lise 2’si ortaokul olmak üzere toplam 6 okul karantinaya alındı. Pozitif vaka çıkan okullarda Eğitime uzaktan eğitim molası verildi.

Erzincan ErtuğrulGazi Anadolu lise’sinde 2 Öğrencinin PCR testi pozitif çıkmasıyla pozitif vaka çıkan sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıftaki öğrenciler veli gözetiminde evlerine gönderildi. Konya Beyşehir ilçesindeki Sağlık Meslek Lise’sinde 2 öğrencide pozitif vakaya rastlandı eğitime 27 Eylüle kadar ara verildi.