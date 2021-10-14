Okullarda son durum ne olacak önümüzdeki günlerde okullarda kapanma olacak mı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Peki Bakan hangi açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrencilerin merakları giderilecek mi?

Okullar önümüzdeki hafta kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Okullar kapanacak mı sorusu, gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ardından vaka sayısının artması nedeniyle yüz yüze eğitim biter mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yüz binlerce öğrenci, okullar kapanır mı sorusuna yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte, yüz yüze eğitimle son dakika haberleri

Ekim ayının ortalarına gelinirken okullar kapanacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Vaka sayısının artması nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yüz yüze eğitim biter mi konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Hatırlanacağı üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yapmıştı. Bakan Özer'in ardından konuya son nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuldu. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili son gelişmeler

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair şunları söyledi:

2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

"OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından toplantıda ele alınan konular ve salgının seyriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

kaynak:bölge gündem