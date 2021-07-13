Okullar ne zaman açılıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu yıl 2 Temmuz'da okulların kapanması ile öğrenciler, uzun bir tatilin ardından yeniden okullarına dönecekler. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2021?

Okullar ne zaman açılıyor 2021?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.yeniakit