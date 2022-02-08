Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den net mesaj!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hızla yayılan Omicron varyantının okullara yansımasının düşük olduğunu açıkladı ve birinci dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi.
Bakan Özer, "Bizim eğitim sistemimiz 850 bin dersliğin olduğu bir sistem. 850 bin derslikten 50 tanesi vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer şunları söyledi:
-Gerekli önlemleri tüm okullarımızda alarak nasıl birinci dönemde kesintisiz eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkta bu dönem de yolumuza devam edeceğiz.
"50 derslik yüz yüze eğitime ara verdi"
-Bizim eğitim sistemimiz 850 bin dersliğin olduğu bir sistem. 850 bin derslikten 50 tanesi vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi.
"Omicron'un okullara yansıması düşük"
-Omicron varyantının yayılımı çok yüksek olmasına rağmen okullara yansıması çok düşük.
-Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok altında. Maske mesafe hijyen kurallarına devam ederek okullarımızda yüz yüze eğitimi devam ettireceğiz.
-Çocuklarımız sağlığı çok önemli, önlemler çok önemli. Velilerimizden, toplumumuzdan isteğimiz okulların yüz yüze açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. Bu süreç inşallah birinci dönemde olduğu gibi devam edecek.
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