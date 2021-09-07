Okuldan uzaklaştırma cezası kaç gün? Okuldan uzaklaştırıldığında devamsızlık sayılırmı?
Okuldan uzaklaştırılma hangi nedenlerle alınır ve kaç gün alınır? Okuldan uzaklaştırıldığında devamsızlığa işlenir mi? İşte detaylar
Okuldan uzaklaştırılma hangi nedenlerle alınır ve kaç gün alınır? Okuldan uzaklaştırıldığında devamsızlığa işlenir mi? İşte detaylar
Disiplin cezası kaç gün verilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılan okullar 17 Haziran 2022'de yaz tatiline girecek. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Okulların açılmış olması nedeniyle disiplin cezaları ile okuldan uzaklaştırma cezalarına ilişkin bilgiler de merak ediliyor.
Okuldan uzaklaştırma cezası nasıl uygulanır?
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172. Maddesine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
Okul değiştirme cezası alan öğrenciler yeniden ceza aldığı okula döner mi?
b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.
c)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,
Disiplin cezası kaç gün verilir?
ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz. Ceza gerektiren fiilin durumuna göre cezanın kaç gün olacağına okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilir.
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