Okula devamsızlık hakkı kaç gün? Ortaokul ve lise özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün?

Pandemi nedeni ile uzun bir süre uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler 6 Eylül 2021 itibari ile yüz yüze eğitime devam etmekte. Yüz yüze eğitimin başlaması ile okullarda tedbirler dah ada artmaya başladı. Alınan sıkı tedbirlere rağmen birçok okulda vakalar görülmeye başladı. Vaka görülen okullarda eğitime bir süre ara veriliyor. Peki bu verilen ara devamsızlık sayılır mı? Okula devamsızlık hakkı kaç gün? Ortaokul ve lise özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı ne kadar? Öğrencilerin Raporlu ve raporsuz kaç devamsızlık hakkı var?

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

LİSEDE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

YARIM GÜN YOK YAZILMA

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında "Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır." denilmektedir.