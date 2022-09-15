Öğretmenlere müjde! bugün başladı: Yüzde 50 indirimli olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, on binlerce öğretmeni ilgilendiren açıklama geldi. Yeni düzenlemenin duyurusunu yapan Özer, öğretmenlerin, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabileceklerini ve uygulamanın bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
Öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmesiyle alakalı yeni bir düzenleme yapıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:
“17 Haziran’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.”
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