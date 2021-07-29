Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtmişti. MEB bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen il içi atama sonuçları sorgulamasını sürdürüyor. Başvurusu 14 Temmuz'da sona eren il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklandı.

Öğretmenler görevden ayrılmayı ne zaman yapacak?

İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.