Öğretmen il içi atama başvuru tarihleri! MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021Öğretmen il içi atama son başvuru tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il içi atama takvimimi açıkladı. Öğretmen il içi ihtiyaç listesi 2021 yoğun ilgi gördü. 2021 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna göre, il içi atama takvimine göre öğretmenler bu yıl başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 16 Temmuz 2021 tarihinde, Görevden Ayrılma İşlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla

Öğretmen il içi atama başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Öğretmen ili içi atama başvurusu nasıl yapılacak?

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir. MEB 2021 öğretmen il içi yer değiştirme başvuru kılavuzu için tıklayın

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanmakta. İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından İl İçi Öğretmen İhtiyaç Listeleri Açıklanmaya Başladı.

İllerin aşağıdaki milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız

02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız

03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız

04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız

05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız

06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız

07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız

08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız

09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız

10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız

11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız

12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız

13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız

14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız

15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız

16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız

17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız

18 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız

19 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız