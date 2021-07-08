Öğretmen il içi atama başvuru tarihleri! MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021Öğretmen il içi atama son başvuru tarihi ne zaman?
2021 öğretmen ihtiyaç listesi illere göre! Öğretmen il içi tayinleri ne zaman? Öğretmen atamaları il içi ihtiyaç listesi boş kontenjanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayınladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il içi atama takvimimi açıkladı. Öğretmen il içi ihtiyaç listesi 2021 yoğun ilgi gördü. 2021 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna göre, il içi atama takvimine göre öğretmenler bu yıl başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 16 Temmuz 2021 tarihinde, Görevden Ayrılma İşlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla
Öğretmen il içi atama başvuru şartları neler?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
Öğretmen ili içi atama başvurusu nasıl yapılacak?
1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir. MEB 2021 öğretmen il içi yer değiştirme başvuru kılavuzu için tıklayın
MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021
MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanmakta. İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından İl İçi Öğretmen İhtiyaç Listeleri Açıklanmaya Başladı.
İllerin aşağıdaki milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.
01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız
02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız
04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız
05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız
06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız
07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız
08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız
09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız
10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız
11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız
12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız
13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız
15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız
16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız
17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız
18 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
19 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız
|İmsak
|02:57
|Güneş
|04:44
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:19
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23