Öğrenim kredi ve bursu ücretleri 2022'de ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası müjde içeren açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2022 yılında "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için 1700 lira, doktora öğrencileri için ise 2500 liraya çıkartıyoruz." dedi.