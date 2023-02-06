Namaza gelen çocuklara hediye verildi

İlçe Müftüsü Sedat Şentürk'ün katılımıyla Merkez Büyük Camii'nde kapanış programı düzenlendi. Ara tatili fırsat bilerek çocukları namaza teşvik etmek amacıyla hayırsever vatandaşların ve imamların aracılığıyla çocuklara hediyeler verildi.

İlçe Müftüsü Şentürk, ara tatilde ilçe müftülüğü olarak başlattıkları ‘Beş Vakit Namazda Buluşalım’ programı çerçevesinde çocukları camiye ve namaza teşvik etmek amacıyla böyle bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi. Şentürk, “Katılım sağlayan kıymetli çocuklarımızı tebrik ediyor, katkı sunan tüm din görevlisi imamlarınıza teşekkür ederiz” dedi.