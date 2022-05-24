Muradiye’de “Tasarım ve Beceri Atölyesi” kuruldu

Kurulduğu günden yana 472 gönüllüsünün desteğiyle 26 bin 875 çocuğa ulaşan TEGV Muradiye Öğrenim Biriminde çocukların yeni odağı, bugüne kadar hem global olarak hem de Türkiye’de toplumsal konulara duyarlılığıyla özellikle teknolojinin eğitime entegre edilmesi yönünde aktif çalışmalar gerçekleştiren Lenovo Türkiye desteğiyle kurulan “Tasarım ve Beceri Atölyesi” oldu.

Açıklamalarda bulunan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan “Tasarım ve Beceri Atölyesi” ile çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunulduğunu belirtti.

Birim Sorumlusu Müjde, “Çocukları problem çözme, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi- disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul görülüyor. Muradiye Öğrenim Birimi olarak ilkbahar etkinlik dönemi itibari ile tasarım beceri atölyesi etkinliğimizi 8 gönüllümüzün desteği ile 115 çocuğumuza 10 hafta boyunca uyguladık. Destekleri için velilerimize, gönüllülerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.