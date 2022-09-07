Motorine indirim geliyor! 24 saate iki kez zam gelmişti işte 7 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları

Bem-bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında sendika üyesi zabıtalarla kahvaltıda bir araya geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma sonrası araç sahiplerinin başını döndüren zam ve indirim furyası başladı. İki gün üst üste zam gelen motorine bu gece yarısından itibaren ise indirim geliyor. Motorine 6 Eylül'de 69 kuruş, 7 Eylül'de ise 77 kuruş zam gelmişti.

Motorine 1 lira 14 kuruş indirim

Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine 8 Eylül Perşembe gününden (bu gece yarası) itibaren kallavi indirim geliyor. Edinilen bilgilere göre, motorinde indirim tutarı 1,14 TL olacak. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

Güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...

Dün gece yarısı gelen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi. Bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 24.85 liraya, Ankara'da 24.96 liraya, İzmir'de ise 24.98 liraya gerileyecek.

Son 1 ayda akaryakıtta neler oldu?

-18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim,

-20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam,

-25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam,

-30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim,

-3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim,

-6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim,

- 7 Eylül Salı günü motorine 77 kuruş gelmişti.

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