Minik yüzücülerin hedefi olimpiyatlara katılmak

Başkale’de daha önce parkların havuzlarında yüzen 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından ‘Başkale’de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın, Haydi İlk Kulacı Atmaya Var Mısın?’ projesi kapsamında eğitime alındı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde evlerinden alınan çocuklar, servisle Başkale Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna götürülüyor. Burada deneyimli antrenörler nezaretinde yüzme öğrenen çocuklar, yüzme öğrendikten sonra olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.



Her platformda kendileriyle birlikte hareket eden ve desteğini esirgemeyen Kaymakam ve belediye Başkan Vekili Asım Solak’a teşekkürlerini sunan ADEM Koordinatörü Rabia Mühürci,”Başkale Kaymakamlığının başlattığı ADEM projesi kapsamında 6-12 yaş arasında 60 öğrenciye yüzme eğitimi başladı. Kaymakamımızın başlattığı bu projeyi aileler de, çocuklarda çok sevdi. İlk kez havuzla tanışan çocuklar çok mutlu. Projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yüzme Antrenörü Evindar Aygün ise hedeflerinin tüm çocuklara yüzme öğretmek olduğunu belirtirken, ilk kez havuzda yüzdüğünü anlatan Sedat Karaaslan isimli çocuk da, ”Ben buraya yüzme öğrenmeye geldim. Daha önce hep parkların havuzlarında yüzüyordum. Burası çok güzel. Yüzmeyi öğrenip her zaman buraya geleceğim ve yarışmalara katılacağım” diye konuştu.İHA