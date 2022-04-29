Minik ellerden doğaya anlamlı dokunuş

Öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşılamaya yönelik hayata geçirilen proje çerçevesinde, öğrenciler aileleriyle birlikte yaptıkları kuş yemliklerini alıp öğretmenleri Zeliha Duran Kartal ve Zelal Ceberut ile bir kurumun yerleşkesindeki ağaçlık bölgeye geldi. Minik öğrenciler içerisi yemlerle dolu kuş yemliklerini farklı ağaçlara asarak, yem bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlara destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitimin sosyal faaliyetlerle de desteklenmesinin önemine dikkat çeken projenin mimarı Salih Yıldız İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni Zeliha Duran Kartal, projenin amacına ulaştığını söyledi. Öğrencilerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu anlatan Kartal, “Doğaya karşı duyarlı olan bireyler topluma karşı da duyarlıdır.

Minik öğrencilerimize bu bilinci aşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz çok renkli ve farklı bir gün yaşadılar. Öğrencilerimizin merhamet duygusu da geliştirmeye yönelik bir projeydi. Öğrencilerimizin eğitimdeki motivasyonuna katkısı olan bu tür projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yemliklerin asılmasının ardından kuşların yemlikler etrafında toplanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten 1-D sınıfı öğrencileri ise öğretmenlerine teşekkür etti.