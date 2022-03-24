Milli Eğitim Bakanlığı Van'da personel alımı yapacağını duyurdu!

Van, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere merkez ve diğer taşra teşkilatında çalışacak aşçı ve aşçı yardımcıları istihdam edecek. Peki MEB aşçı ve aşçı yardımcısı başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB aşçı alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

MEB AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alımı için başvuru süreci bugün başladı. Başvurular, 21.Mart 2022–01 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların, 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI - TIKLA

Adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecek. Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. MEB

AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Adalarda aranan özel şartlar şu şekilde belirtildi:

- Lisans düzeyinde; Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)

MEB AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI MAAŞLARI

Hizmet yılı; a) 5 yıldan az olanlar 4.960,66 b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 5.036,45 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 5.111,76 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 5.188,41 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 5.264,19 TL maaş alacak.

ŞEHRİVAN GAZETESİ