Milli Eğitim Bakanlığı Van'da personel alımı yapacağını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde çalışmak üzere Van'da 11 aşçı, 29 aşçı yardımcısı ve 1 Fizyoterapist olmak üzere 41 personel istihdam edeceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Van, İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde 1588 sözleşmeli destek personeli olarak görev yapacak aşı ve aşçı yardımcısı pozisyonu için personel istihdam edecek.

EĞİTİM 24.03.2022, 17:25 24.03.2022, 17:37
Milli Eğitim Bakanlığı Van'da personel alımı yapacağını duyurdu!

Van, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere merkez ve diğer taşra teşkilatında çalışacak aşçı ve aşçı yardımcıları istihdam edecek. Peki MEB aşçı ve aşçı yardımcısı başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB aşçı alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

MEB AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alımı için başvuru süreci bugün başladı. Başvurular, 21.Mart 2022–01 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların, 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI - TIKLA

Adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecek. Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. MEB

AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek

 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Adalarda aranan özel şartlar şu şekilde belirtildi:

- Lisans düzeyinde; Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)

MEB AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI MAAŞLARI

Hizmet yılı; a) 5 yıldan az olanlar 4.960,66 b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 5.036,45 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 5.111,76 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 5.188,41 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 5.264,19 TL maaş alacak.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Yorumlar (0)
1
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 24 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17