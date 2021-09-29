Milli Eğitim Bakanı Özer, Yüz Yüze Eğitim Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor" dedi.

'ŞU ANDA ANA ODAĞIMIZ, OKULLARIN YÜZ YÜZE DEVAM ETMESİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakanlıktaki buluşmada öğrencilerle sohbet eden Özer, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın önemli olduğunu vurgulayarak "Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte 4'üncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim; bir ihtiyacınız var mı, yüz yüze eğitimden, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz, bizden ne gibi beklentileriniz var?" dedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öğretmenleri ile arkadaşlarından uzak kalan öğrenciler de yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer'e teşekkür edip, pandemi döneminde hareketsiz kaldıklarını belirterek, bu nedenle yeni dönemde kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi. Bunun üzerine Özer, "Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz. Bu bağlamda çocuklarımızın kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha aktif katılması için çeşitli programlar yapıyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN AÇIK SINIFLARIN VARLIĞI'

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız; öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor" dedi.

Bakan Özer ayrıca öğrencilerin okulları ile ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını belirterek, görüşme sonunda öğrencilere hediyeler verip, fotoğraf çektirdi.

kaynak:DHA

