Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;

-Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz.

-En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.

-Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak."

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