Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;
-Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz.
-En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.
-Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak."
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