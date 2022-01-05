Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs sürecini yakından takip ettiklerini ve uzaktan eğitimin şu anda gündemde olmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitimle ilgili merak edilen açıklama geldi.
Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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