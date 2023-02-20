Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 4 ilde okul tatilleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da okulların tatili uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen iller için, “Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız” diye konuştu. İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

- Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.

- Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattık.

- Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart’a kadar uzatıldı.

- Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.

İnternethaber