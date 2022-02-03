Mesleki eğitim merkezlerinde ücret ne kadar verilecek? Kimler başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alanlar 1275 lira ücret alıyor. Üç ay sonunda kalfa gider 2 bin 125 liraya çalışır. Bu şirketlerinin tamamı tarafından ödeniyor. Tüm çalışanlar, iş kazaları ve mesleklere karşı da sigortalanıyor.

Mesleki eğitim merkezi mezunlarının yüzde 88'i katıldı. Milli Eğitim 181 farklı dalda eğitim Bakanlığı eğitimi; 9, 10 ve 11'inci sınıfa asgari ücretin yüzde 30'u,'nci sınıfa toplam ücretin yüzde 50'sine kadar maaşı, iş kazası ve meslek grubuna karşı, sigorta ve mezunların kendi iş yerlerini seçme gibi görünüşte tüm tercihler anlatmak için bir kamu spotu hazırladık. Diğer taraftan 81 ilde kalite, ailelere eğitim konusunda eğitime devam ediyor.

Mesleki eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.

Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).

Kayıt için yaş sınırı yoktur.

Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.