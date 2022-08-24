Mehmet Kasapoğlu: Başvurular an itibarıyla başladığını duyurdu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularına ilişkin açıklama yaptı.

Başvuruların an itibarıyla başlatıldığını açıklayan Kasapoğlu, yurt ücretlerinin eylül ayı içerisinde belirleneceğini açıkladı.

Sadece Ankara'da 36 yurt

Bakan Kasapoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci ülkenin dünyada olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Bu bir gurur tablosudur. Gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir. Dünyanın en geniş en güçlü devlet tarafından yürütülen yurtlar gençlerin hizmetinde.

Sadece Ankara'mızda 36 adet yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında gelişen, büyüyen yurtlarımız var. Cebeci'deki bu yurdumuzda 4 binden fazla kapasiteyle inşallah full olarak öğrencilerimize hizmet verecek.

"Yurt kapasitemiz 800 binin üzerinde"

Bugün itibarıyla yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. Veriler arşivler geçimişiyle bugünüyle her şey ortada. Açıkçası burada devrimden bahsediyoruz. Sporda nasılsa yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz.

"Başvurular an itibarıyla başladı"

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.

"Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık"

Burada bir gurur tablosundan bahsediyorum. Bu gururu istisnasız herkesin hissetmesi gerekiyor. Bu muhteşem hizmete gölge düşürülmemesini ifade ediyorum. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık. Her zaman daha iyisini yapma hedefiyle çalıştık. Tüm yöneticilerimiz hazırlıklarını en güzel şekilde gerçekleştirdiler.

Ücretler eylülde belirlenecek

Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.

Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.

Seyahatsever uygulaması gençlerimizi mutlu ediyor. Anadolu'daki seyahatlerimde de karşılaşıyorum. Gençleri görünce mutlu oluyoruz."

Ensonhaber