Mehmet Kasapoğlu: 415 bin genç KYK yurtlarına başvuru yaptı

2022-2023 eğitim-öğretim yılına ait yurt başvuru süreci tamamlandı.

Ardından yurt başvurusu yapan öğrencilerin süreci dijital ortamda incelenmeye başladı.

Konuya ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem yurt başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin kurgusu yanlış"

Bakan Kasaoğlu'nun açıklmalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Her gencimizin talebine ve ihtiyacına ilgisiz kalmayacağız. Son 21 yılda öğrencilerin üniversitelere erişimi kolaylaştı.

Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversiteye yerleşti. Bunun 502 bin 295'i şehir dışında okuyacak öğrenciler.

Muhalefet açıköğretim ve kendi şehrinde okuyan öğrencileri yurt potansiyeli olarak hesaplıyor. Bu yanlış bir hesaplama, yanlış bir kurgu.

"415 bin 305 öğrencimiz başvuru yaptı"

Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerden 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu. 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden ise 98 bin 845 gencimiz başvuruda bulundu.

Toplamda 415 bin 305 bin öğrencimiz başvuru yapmış oldu.

Gençlerimizin 245 bin 406'sı kız, 169 bin 899'u ise erkek öğrenciler.

"105 yeni yurt binası açacağız"

Türkiye'nin dört bir yanında toplam 800'ü aşkın yurt ve 800 bin kapasiteli yurdumuz var.

Dünyanın en geniş kapasiteli yurt altyapısı

Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 105 yeni yurt binası açacağız. Dünyanın en geniş kapasiteli yurt altyapısı.

Sadece yurt anlamında değil, beslenme, servisleriyle... Gençlere bu imkanı sağlayan başka bir ülke olmadığını ifade etmek istiyorum.

"Üniversite harçlarını tarihe gömen biziz"

879 bin 862 öğrencimiz kredi desteğinden yararlandı. 1 yıllık zaman zarfında 10 milyar liradan fazla desteği öğrencilerimize sağladık. Geri ödemelerde enflasyon farkını da yasal düzenlemeyle tamamıyla kaldırıyoruz. Üniversite harçlarını tarihe gömen biziz. Eğitim almak isteyen gençlerimiz için tüm kapılar, tüm imkanlar ardına kadar açık.

"Yurt odaları kıyaslanamayacak imkanlarla genişletildi"

Devlet olarak gencine, öğrencisine en güçlü desteği veren bir hizmet politikasını yönetmeye devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımızın genç odaklı, özel ilgisi ve politika anlayışı var. Biz de bunu süreç olarak yürütüyoruz.

Biz algıyla değil icraatle ürettiğimiz hizmetlerle var olmaya devam edeceğiz. Yurt odaları kıyaslanamayacak imkanlarla genişletildi. Bu yurtlar yıllarca bu ülkenin gençlerine hizmet verecek.

Ensonhaber