MEB'den FLAŞH Açıklama! Ana sınıfları hakkında hangi kararlar alındı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ana sınıfındaki öğrenciler hakkında yeni tedbirler aldı. Yeni alınan kararlara göre sınıfta bulunan öğrencilerden birinin pozitif olması durumunda bütün sınıfın temaslı sayılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ana sınıflarında bulunan öğrencilerden bir tanesi bile koronavirüs olursa tüm sınıfın temaslı sayılacağını açıkladı. Öğrenciler bu durum da evlerine gönderilerek 14 gün boyunca karantinada kalacak.