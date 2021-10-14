MEB yurt dışı bursu başvuruları ne zaman başlayacak?
MEB yurt dışı bursu başvuruları ne zaman başlayacak veliler ve öğrenciler yurt dışı başvuru tarihlerini merak ediyor Peki MEB yurt dışı burs başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?
MEB yurt dışı bursu başvuruları ne zaman başlayacak veliler ve öğrenciler yurt dışı başvuru tarihlerini merak ediyor Peki MEB yurt dışı burs başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?
MEB'den 358 öğrenciye yurt dışı bursu
MEB, 358 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.
MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden yapacak.
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilecek.
- 20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ BURS ALDI
Bakanlık tarafından, 1929'da yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı.
Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak halen 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.
kaynak:son haberler
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